У Харкові автівка збила на тротуарі жінку з дитиною

У Харкові автівка збила на тротуарі жінку з дитиною

Сьогодні, 16 серпня близько 14:00, на проспекті Ювілейному у Харкові автомобіль Nіssаn вилетів на тротуар та збив жінку з немовлям. Постраждалі госпіталізовані.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що жінка-водій автомобіля Nіssаn здійснила заїзд на тротуар, по якому йшли пішоходи. Внаслідок аварії постраждали 20-річна жінка та п’ятимісячний малюк», – розповіли в поліції.

Постраждалих з травмами доставили до лікарні. 

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

