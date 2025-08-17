Внаслідок атаки рф по передмістю Харкова постраждало троє людей: дані прокуратури

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 серпня близько 12:00 російська армія завдала авіаційного удару по селу Лісне Харківського району. КАБ поцілив по території кладовища.

Другий боєприпас вдарив у полі неподалік цього села.

За медичною допомогою звернулися двоє чоловіків віком 51 та 49 років, а також 48-річна жінка. У постраждалих діагностували гострий шок.

Агентство Телевидения Новости