Сегодня 15:49
На Куп’янщині окупанти атакували житловий сектор безпілотниками: виникла пожежа
Сьогодні вдень окупанти завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Внаслідок влучання виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогнем були охоплені конструктивні елементи на площі близько 300 м кв.
За словами рятувальників, обійшлося без жертв та постраждалих.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема медики та офіцер-рятувальник громади. Допомогу надавала й техніка місцевого сільгосппідприємства.