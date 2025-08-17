Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:49
Просмотров: 86

На Куп’янщині окупанти атакували житловий сектор безпілотниками: виникла пожежа

На Куп’янщині окупанти атакували житловий сектор безпілотниками: виникла пожежа

Сьогодні вдень окупанти завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучання виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогнем були охоплені конструктивні елементи на площі близько 300 м кв.

За словами рятувальників, обійшлося без жертв та постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема медики та офіцер-рятувальник громади. Допомогу надавала й техніка місцевого сільгосппідприємства.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 