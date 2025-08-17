На Куп’янщині окупанти атакували житловий сектор безпілотниками: виникла пожежа

Сьогодні вдень окупанти завдали удару БпЛА по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок влучання виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку на двох господарів. Вогнем були охоплені конструктивні елементи на площі близько 300 м кв.

За словами рятувальників, обійшлося без жертв та постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися підрозділи ДСНС, зокрема медики та офіцер-рятувальник громади. Допомогу надавала й техніка місцевого сільгосппідприємства.

Агентство Телевидения Новости