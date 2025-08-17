Де на Харківщині з початку доби намагалися атакувати окупанти

Оперативна інформація станом на 16:00 17.08.2025 щодо російського вторгнення.

З початку цієї доби відбулося 65 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили атаку противника поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати оборону України в районі населених пунктів Западне, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. Чотири з семи атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка та Рідкодуб, всі атаки зупинено.

Два рази окупанти безрезультатно намагались просунутись вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районах Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону ЗСУ у напрямку населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмові дії у районі Щербинівки та у бік Плещіївки. Два боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій.

