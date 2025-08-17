Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:20
Просмотров: 66

З початку повномасштабного вторгнення рф у Харкові відновили близько 1,4 тисячі житлових будинків

З початку повномасштабного вторгнення рф у Харкові відновили близько 1,4 тисячі житлових будинків

Близько 1,4 тис. житлових будинків, які постраждали внаслідок обстрілів, були відновлені в Харкові з початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 17 серпня, в ефірі національного телемарафону.

Мер нагадав, що цього року в місті запланували відбудувати 200 будинків, і станом на зараз роботи вже завершені у понад 140 з них.

«Ми маємо план відбудови й впевнено рухаємося за ним. Звичайно, ресурсів не вистачає, адже збитки, завдані російським агресором, величезні – близько 10 млрд євро. З таким навантаженням самостійно не впорається ні міський бюджет, ні державний. Тому ми залучаємо допомогу міжнародних партнерів і фінансових інституцій. Відбудова житла – це пріоритет для Харкова, питання повернення харків’ян до міста. І саме на цьому ми постійно акцентуємо увагу уряду та всіх партнерів, які долучаються до цієї роботи», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 