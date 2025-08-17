На Алясці росіяни були змушені заправляти літаки за готівку, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що Сполучені Штати – попри багаторазові погрози Трампа покарати рф санкціями за відмову припинити вогонь – на цьому етапі не планують вводити обмежень, та відзначив, що чинні санкції змусили делегацію рф на Алясці заправляти літаки за готівку.

Про це він сказав у інтерв’ю NBC News, повідомляє «Європейська правда».

Рубіо не вважає, що нові санкції проти росії змусять її погодитися на припинення вогню. «Вона вже перебуває під дуже суворими санкціями», – сказав держсекретар США.

Він додав, що всі санкції, які були введені проти росії на момент вступу Трампа на посаду, залишаються чинними.

«Всі санкції і їхній вплив залишаються в силі. Ви знаєте, коли росіяни приземлилися в Алясці, вони намагалися заправитися паливом. Вони мусили пропонувати готівку, щоб заправити свої літаки, бо не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони щодня стикаються з наслідками», – додав держсекретар США.

