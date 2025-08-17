Другое
17.08.2025 20:50
Просмотров: 124

Двоє людей постраждали в ДТП у центрі Харкова: у поліції розповіли деталі

Сьогодні, 17 серпня, близько 18:00, на вулиці Сумській, 49, сталося зіткнення автомобілів ВАЗ 2101 та Audi A6. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, 18-річний водій автомобіля Audi при обгоні допустив зіткнення з авто ВАЗ під керуванням 56-річного чоловіка, що рухався в попутному напрямку. В результаті зіткнення авто ВАЗ здійснив наїзд на рекламний бігборд на узбіччі, автівка Audi врізалася в дерево на тротуарі протилежної сторони дороги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульна поліція.

Агентство Телевидения Новости

Архив новостей

