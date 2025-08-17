Пішов із життя британський актор Теренс Стемп – зірка фільмів про Супермена

Зірка «Супермена» та «Пригод Прісцилли» Теренс Стемп помер у віці 87 років у Лондоні. Актор здобув славу актора у Лондоні 1960 і згодом зіграв архізлодія генерала Зода у голлівудських хітах «Супермен» та «Супермен II».

Про це повідомила його родина в неділю, пише Reuters.

Актор, номінований на «Оскар», знявся у фільмах від «Теореми» П’єра Паоло Пазоліні (1968) та «Сезону в пеклі» (1971) до «Пригод Прісцилли, королеви пустелі» (1994), де він виконав роль трансгендерної жінки.

Родина актора повідомила, що Стемп помер у неділю вранці.

«Він залишає після себе надзвичайну спадщину – і як актор, і як письменник, яка ще довгі роки буде торкатися та надихати людей. Ми просимо про приватність у цей сумний час», – йдеться в заяві.

Народжений у Східному Лондоні у 1938 році в родині кочегара буксира, він пережив бомбардування міста під час Другої світової війни, перш ніж залишити школу й спершу працювати в рекламі, а згодом здобути стипендію на навчання в театральній школі.

Відомий своєю зовнішністю та бездоганним почуттям стилю, він утворив одну з найяскравіших пар Британії разом із Джулі Крісті, з якою знявся у фільмі «Далеко від шаленої юрби» (1967). Він також зустрічався з моделлю Джин Шрімптон і був обраний фотографом Девідом Бейлі як музою.

Після того, як йому не вдалося отримати роль Джеймса Бонда на зміну Шону Коннері, він знімався в італійських фільмах і співпрацював із Федеріко Фелліні наприкінці 1960-х.

Він відійшов від публічного життя та вивчав йогу в Індії, перш ніж отримати свою найвідомішу роль – генерала Зода, маніакального лідера криптонців, у «Супермені» (1978) та його сиквелі (1980).

Згодом він знявся в низці інших фільмів, зокрема у «Операції «Валькірія» з Томом Крузом (2008), «Бюро корекції» з Меттом Деймоном (2011), а також у стрічках режисера Тіма Бертона.

Агентство Телевидения Новости