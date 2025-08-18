Поліція фіксує наслідки обстрілів Харкова та області: п’ятеро загиблих, 35 постраждалих

Впродовж доби військові рф ґатили по Харкову, Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, ракети та безпілотники різних типів.

Пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.

17 серпня близько 22:50 ворог здійснив ракетний удар по Індустріальному району Харкова. Влучання сталося на відкритій території поміж багатоповерхових житлових будинків. У результаті вибуху в будинках вибиті вікна. Постраждали 11 людей, серед яких 13-річна дівчина. У всіх діагноз гостра реакція на стрес.

росіяни скерували авіаційну бомбу по селищу Лісне Малоданилівській громаді. Влучання відбулося поблизу кладовища. Постраждали троє місцевих мешканців: 49-річний чоловік та дві жінки – 48 та 51 років. Потерпілі отримали гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовились.

По селу Гороховатка Борівської громади ворог скерував керовані авіабомби. Пошкоджені домоволодіння. Потерпілих немає.

У Куп’янському районі через ворожі удари постраждав чоловік. Пошкоджені будинки, складські приміщення та автомобілі.

18 серпня близько 4:50 російські війська обстріляли Індустріальний район Харкова, попередньо, ударними безпілотниками. Пошкоджено шість будинків та понад 15 автомобілів. П’ять людей загинули, серед яких півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждали 20 осіб, серед них є діти. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

У селі Кочеток відбулось влучання БпЛА у складське приміщення. Пошкоджено автомобілі.

Поліцейські здійснили 18 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 9 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

