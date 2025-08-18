Цієї ночі Сили ППО знешкодили 88 БпЛА

Над Україною цієї ночі було збито 88 БпЛА.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 18 серпня (із 21:00 17 серпня) противник атакував 4 балістичними ракетами Іскандер-М (із районів – Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпровщині, Одещині та Київщині, розповідають військові.

