На місці влучання у Харкові знайшли тіло ще одного загиблого

Щойно на місці ранкового удару знайдено ще одне тіло загиблого.

Про це повідомив мер Харкові Ігор Терехов.

«Тож вбитих окупантами мирних харківʼян вже шестеро», – зазначив Терехов.

За даними ДСНС, завдяки оперативним діям надзвичайників з-під завалів вдалось врятувати двох людей: чоловіка та жінку.

Наразі аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі тривають. На місці ворожого обстрілу працюють близько 140 рятувальників та 39 одиниць техніки, у тому числі важка інженерна та спеціальна. Залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

