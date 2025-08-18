У Харкові жінку пристебнули кайданками до дерева та відібрали гроші й золоті прикраси: зловмисників затримано

У Харкові поліцейські затримали двох чоловіків, які здійснили розбійний напад на жінку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що днями потерпіла святкувала день народження у себе вдома. Привітати її прийшли 38 та 51-річні знайомі. Під час спільного вживання спиртних напоїв чоловіки запропонували жінці прогулятися. В яру зловмисники завдали потерпілій тілесних ушкоджень, пристебнули кайданками до дерева та заволоділи золотими прикрасами, мобільним телефоном, павербанком та грошима.

Після цього нападники залишили жінку пристебнутою до дерева та втекли. Потерпілій вдалося самостійно зламати гілку, до якої були прикріплені кайданки, та дістатися додому, де вона звернулася по допомогу до поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з ВП № 2 Харківського РУП № 3 встановили та затримали зловмисників. У одного з них було вилучено частину викрадених речей, що належать потерпілій.

Фігурантів затримано у порядку статті 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости