Ціла родина загинула у квартирі на п’ятому поверсі атакованого окупантами будинку

Одразу п’ять шахедів, з різних боків вдарили по цьому житловому будинку на світанку.

Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

У квартирі на п’ятому поверсі загинула ціла родина.

«Чоловік з жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК», – зазначив Болвінов.

Під завалами можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.

Агентство Телевидения Новости