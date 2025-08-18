Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:36
Просмотров: 104

Ціла родина загинула у квартирі на п’ятому поверсі атакованого окупантами будинку

Ціла родина загинула у квартирі на п’ятому поверсі атакованого окупантами будинку

Одразу п’ять шахедів, з різних боків вдарили по цьому житловому будинку на світанку.

Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

У квартирі на п’ятому поверсі загинула ціла родина.

«Чоловік з жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК», – зазначив Болвінов.

Під завалами можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 