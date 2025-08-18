Сегодня 12:36
Просмотров: 104
Ціла родина загинула у квартирі на п’ятому поверсі атакованого окупантами будинку
Одразу п’ять шахедів, з різних боків вдарили по цьому житловому будинку на світанку.
Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.
У квартирі на п’ятому поверсі загинула ціла родина.
«Чоловік з жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК», – зазначив Болвінов.
Під завалами можуть бути ще люди, рятувальна операція триває.