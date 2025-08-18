У харківській бригаді НГУ показали, як повертають у стрій техніку після обстрілів

Четвертий день працює над захистом цього бронетранспортера гвардієць Станіслав з позивним «Ротвейлер». Сітку отримують готову, каркас з профільної труби виготовляють самі. Потім наварюють сітку, слідкуючи, щоб відкривалися люки та був доступ для десанту. Все це – аби зберегти життя екіпажу БТР у разі влучання російського дрона. Таким захистом Станіслав обладнав понад двадцять бойових машин.

Станіслав «Ротвейлер», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Варимо мангал антидроновий для захисту бронетехніки при скиді з дронів, щоб не пробивало броню і хлопці залишалися живі. Коли відбувається скид, при влучанні снаряда в сітку відбувається детонація, і при цьому не пошкоджується основна броня.

Костянтин прикручує компресор на двигун гвардійського КрАЗу. Вантажівку пошкоджено внаслідок російського ракетного удару. У цивільному житті чоловік працював слюсарем в автомайстерні – все робить швидко та впевнено.

Костянтин, військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Кришка, відламані кронштейни були, клапани були теж деформовані. І тому прийшлось перепакувати все це, замінити пошкоджене. Це підготовка до встановлення, але буде ще коробка прикручена і тоді встановлюватися буде на раму це все.

Цей 82-й бронетранспортер – трофейний. Окупанти кинули свою техніку під час Слобожанського контрнаступу. Зараз бойова машина допомагає гвардійцям нищити ворога. Екіпаж працював в районі Кліщіївки, під Вовчанськом, тепер – на Харківському напрямку. Траплялися й наскрізні влучання, розповідає механік-водій Василь з позивним «Дизель». На бойовій машині гвардійці намалювали мультяшного привида.

Василь «Дизель», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Так, Каспер. Воно пов’язане з тим, що як привид вискочив, навалив і втік. Нас мало засікали. Ми благополучно виїжджали, відпрацьовували і нас ніхто не помічав. Багато де повоювала, подарунків їм накидала.

Під час російських дронових атак «Касперу» дедалі важче лишатися непоміченим. Бронетранспортер привезли до гвардійської майстерні, щоб встановити антидронові мангали.

Василь «Дизель», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Треба виїжджати на евакуацію, підтримувати піхоту. Піхоті найважче, вони там постійно. Я виїхав, відпрацював та поїхав. А вивести піхоту, забрати піхоту – треба, щоб сітка була.

Пробиті уламками російських ракет вантажівки, розбиті на фронтовому бездоріжжі пікапи та бронетехніка, що потребує антидронового захисту. За роки війни гвардійці з ремонтного взводу стали універсальними майстрами, які розуміють особисту відповідальність за якість та швидкість ремонту.

Владислав «Маленький ЗІЛ», командир ремонтного взводу

Приїздить цей автомобіль, кажуть, тиждень у вас є А наступного ранку вже дзвонять, кажуть: «Позавчора треба було зробити». І доводиться робити у дві зміни.

Гвардійці впевнені – кожна відремонтована бойова машина чи пікап, які виїжджають з майстерні, працюють задля збереження життя побратимів та перемоги України.





Агентство Телевидения Новости