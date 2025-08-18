Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі України у день переговорів про мир, – Зеленський

Росія завдала масованих ударів по українських містах у день проведення міжнародної зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни. Внаслідок атак загинули мирні жителі в Харкові та Запоріжжі, є постраждалі діти, пошкоджено об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО Росія здійснила масовані удари по українських містах у день проведення міжнародної зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни. Внаслідок атак загинули мирні жителі в Харкові та Запоріжжі, є постраждалі діти, пошкоджено об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури», – написав Зеленський.

Саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі.

Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.

У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і троє загиблих.

В Одесі росіяни вдарили по енергетичному об’єкту, що належить азербайджанській компанії.

«Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути «стоп» повинна саме москва», – резюмував Зеленський.

