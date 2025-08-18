Троє жителів Харківщини закликали до окупації та підтримували рф: їх затримали правоохоронці

На Харківщині співробітники СБУ та Нацполіції затримали трьох агітаторів, які виправдовували збройну агресію рф та закликали до захоплення українських територій. Усім фігурантам повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Серед затриманих – 56-річний колишній водій з виправної колонії на Харківщині, який публічно вихваляв ідеологію кремля. Задокументовано, як він закликав ворога захопити південні та східні регіони України і одночасно масово знищувати українців.

Інший фігурант – 35-річний безробітний харків’янин, який героїзував приватні військові компанії рф, що воюють проти Сил оборони. Також фігурант закликав окупантів до захоплення обласного центру та інших українських міст.

Ще один зловмисник – 37-річний місцевий прихильник «руського миру», який вихваляв кремлівський режим та закликав ворога до масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

Ініційована правоохоронцями лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь рф.

Наразі їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань);чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости