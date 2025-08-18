Кількість постраждалих у Харкові зросла до 23 людей

Після російської атаки на Харків 18 серпня ще троє людей звернулися до медиків. Загальна кількість постраждалих складає 23 людини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У трьох жінок, які за останній час звернулися до медиків, діагностовано гостру реакцію на стрес і гіпертонічний криз. Постраждалим 60, 62 та 79 років, лікарі надали їм допомогу на місці.

Відомо про сімох загиблих. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ранкової атаки дронів. Працює понад 40 одиниць важкої спецтехніки та понад 140 рятувальників.

Під завалами може перебувати ще троє людей.

«Зараз здійснюється моніторинг їхніх мобільних телефонів. Люди поки не відповідають, але ми до останнього сподіваємося, що вони вийдуть на зв’язок», – розповів Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости