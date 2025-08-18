Комунальники Харкова ліквідовують наслідки нічного обстрілу

Внаслідок обстрілів Харкова 18 серпня в Індустріальному районі пошкоджено щонайменше 20 будівель.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Було вибито 692 вікна у квартирах і 70 – у під’їздах, а також 221 вікна балконів і пошкоджено чотири покрівлі. Станом на 12:00 комунальні служби закрили близько 40% контурів і половину балконів. Обстеження будинків на наявність руйнувань продовжується.

Також працівники КП «Міськсвітло» уже відновили вуличне освітлення. Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» і КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна, а КП «Житлокомсервіс» консультує мешканців щодо компенсацій за програмою «єВідновлення».

