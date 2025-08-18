На Харківщині ЗСУ відбили вісім російських атак

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 10 серпня. Триває 1272 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 99.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки російських окупантів. Сьогодні ворог проводив шість наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости