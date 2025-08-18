У Харкові після обстрілу без газу залишаються 114 квартир

Унаслідок російського обстрілу Харкова 18 серпня було пошкоджено житлові будинки та газову інфраструктуру. Постраждали газопроводи низького тиску, вводи та газорегулююче обладнання.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Аварійні бригади харківської філії «Газмережі» вже локалізували аварійну ситуацію та перевірили систему поблизу епіцентрів вибухів.

Тимчасово без газопостачання залишаються 114 квартир у багатоповерхівках.

Відновлювальні роботи розпочнуться після завершення розбору завалів і отримання дозволу від екстрених служб.

