Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:07
Просмотров: 93

Число постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросло до 24 людей

Число постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросло до 24 людей

У Харкові до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту 18 серпня. Семеро людей, з них двоє дітей, загинули.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу тривають.

Нагадаємо, 18 серпня близько 5:00 п’ять російських безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі –  обвалилися міжповерхові перекриття. Для атак на Харків росіяни застосували БпЛА типу «Герань-2».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 