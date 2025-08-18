Число постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросло до 24 людей

У Харкові до 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту 18 серпня. Семеро людей, з них двоє дітей, загинули.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу тривають.

Нагадаємо, 18 серпня близько 5:00 п’ять російських безпілотників вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Індустріальному районі. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі – обвалилися міжповерхові перекриття. Для атак на Харків росіяни застосували БпЛА типу «Герань-2».

Агентство Телевидения Новости