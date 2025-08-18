Сегодня 21:22
Два десятки будинків пошкоджено у Харкові внаслідок нічних ударів
У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російських атак, які сталися вночі 18 серпня.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Так, в Індустріальному районі руйнацій зазнали 20 будівель. Загалом вибито 704 вікна у квартирах, 82 вікна у місцях загального користування, 258 склінь балконів та пошкоджено чотири покрівлі.
Комунальні служби вже закрили майже 70% контурів. Роботи з відновлення балконних склінь і покрівель також продовжуються.