Два десятки будинків пошкоджено у Харкові внаслідок нічних ударів

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російських атак, які сталися вночі 18 серпня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Так, в Індустріальному районі руйнацій зазнали 20 будівель. Загалом вибито 704 вікна у квартирах, 82 вікна у місцях загального користування, 258 склінь балконів та пошкоджено чотири покрівлі.

Комунальні служби вже закрили майже 70% контурів. Роботи з відновлення балконних склінь і покрівель також продовжуються.

