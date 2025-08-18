Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:22
Просмотров: 53

Два десятки будинків пошкоджено у Харкові внаслідок нічних ударів

Два десятки будинків пошкоджено у Харкові внаслідок нічних ударів

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків російських атак, які сталися вночі 18 серпня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Так, в Індустріальному районі руйнацій зазнали 20 будівель. Загалом вибито 704 вікна у квартирах, 82 вікна у місцях загального користування, 258 склінь балконів та пошкоджено чотири покрівлі.

Комунальні служби вже закрили майже 70% контурів. Роботи з відновлення балконних склінь і покрівель також продовжуються.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 