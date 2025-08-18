У Харкові в ДТП постраждала водійка легковика

18 серпня, близько 18:00, на вулиці Клочківська у Харкові не розминулися автомобілі Daewoo Lanos та Peugeot Boxer. Водійку легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За попередньою інформацією, 27-річна водійка Daewoo допустила зіткнення з автомобілем Peugeot. Постраждала кермувальниця легковика.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульна поліція. Слідчим вирішується питання щодо внесення за даним фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Агентство Телевидения Новости