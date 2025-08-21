Скажена лисиця напала на рибалок біля ставку на Харківщині

На березі ставка поблизу міста Харків, на світанку помітили лисицю, яка поводила себе агресивно та намагалася покусати місцевих рибалок.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Один з рибалок, захищаючи товариша, вбив лисицю палицею. Тіло загиблої лисиці доставили для дослідження у лабораторію.

У Харківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби у тварини підтверджено сказ лабораторно.

Зазначається, що за останній тиждень в Харківській області зареєстровано ще 3 випадки сказу тварин (Валківська та Богодухівська громади Богодухівського району, Берестинська громада Берестинського району).

Антирабічне лікування отримують 5 постраждалих, – зазначають фахівці.

В обласному центрі профілактики хвороб закликають населення селища Велика Рогань та поряд розташованих населених пунктів, у разі недавнього контакту з лисицями або наявними ушкодженнями від інших тварин негайно звернутися до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости