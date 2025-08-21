На Харківщині чоловік самовільно захопив 16 га земель та засіяв пшеницею

За процесуального керівництва Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у факті самовільного зайняття земельної ділянки, що спричинило значну шкоду її законному володільцю або власнику (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, поблизу села Одрадове Лозівського району без будь-яких підстав підозрюваний самовільно зайняв земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 16 гектарів.

Чоловік орендував сільськогосподарську техніку та залучив осіб, яких не попередив про свої незаконні наміри. На захоплених землях він організував обробку ґрунту, зокрема оранку, культивацію, а також здійснив посів озимої пшениці.

Внаслідок цих злочинних дій державі завдано збитків на суму майже 200 тисяч гривень.

Прокуратурою будуть вжиті заходи представницького характеру з метою відшкодування зазначеної шкоди.

Агентство Телевидения Новости