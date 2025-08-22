Шпигував за військовими ешелонами на сході України: СБУ на Харківщині затримала залізничника

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного російського агента. Ним виявився 48-річний інженер-монтажник місцевої філії Укрзалізниці, який на замовлення фсб шпигував за ешелонами Сил оборони.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами справи, фігурант збирав розвіддані, коли ремонтував колії на прикордонні східного регіону. Під час відновлювальних робіт залізничник приховано відстежував рухомий склад ЗСУ.

Найбільше ворога цікавила кількість, маршрути руху та види озброєнь, що рухалися в напрямку передової.

Крім того, під час робочих поїздок агент фіксував на гугл-картах розташування оборонних ліній та інших локацій українських військ.

Зібрану інформацію він месенджером передавав куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для підготовки нових бомбових та дронових ударів по прикордонню Харківщини.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали на початковому етапі його розвідактивності.

Як встановило розслідування, залізничник потрапив у поле зору російської спецслужби, коли публікував свої антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено смартфон із анонімним чатом, який він використовував для контактів з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости