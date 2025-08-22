Тюрма за спробу втечі з України: Кабмін подав до Ради законопроєкт

Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконне перетинання державного кордону під час воєнного стану, зокрема це буде каратися позбавленням волі.

Документ передбачає кримінальне покарання для тих, хто намагається втекти від мобілізації, а також визначає умови звільнення від відповідальності.

Зараз за незаконний перетин кордону передбачена лише адміністративна відповідальність та штрафи.

Згідно з проєктом, спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до 3 років.

Окремо передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії може загрожувати обмеження волі чи ув’язнення до 3 років.

Також законопроєкт вводить нову норму: порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану каратиметься штрафом від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень або ув’язненням на 3-5 років.

Громадяни, які повернуться в Україну протягом трьох місяців і добровільно заявлять про правопорушення до моменту вручення підозри, можуть бути звільнені від відповідальності.

Автори пояснюють необхідність закону різким зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону. З лютого 2022 року до березня 2025 року прикордонники затримали майже 43 тис. військовозобов’язаних, більшість з яких намагалися перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

