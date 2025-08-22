На Харківщині чоловік отримав опіки спини, намагаючись самостійно загасити пожежу

22 серпня о 10:53 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території дачної ділянки у селі Довжик Золочівської громади Богодухівського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок короткого замкнення електричної мережі зайнялась господарча споруда на площі 24 м кв.

До місця виклику були направлені 2 оперативні відділення та медичний розрахунок ДСНС.

Вогнеборці приборкали вогонь, а медики надали допомогу постраждалому від пожежі чоловікові, 1952 року народження.

Зазначається, що намагаючись самостійно загасити полум’я, він отримав опіки спини. Наразі постраждалий госпіталізований до лікувального закладу.

На місці події працювали 13 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости