Окупанти вдарили по Куп’янську: загинула жінка, четверо постраждалих
На Харківщині внаслідок обстрілу загинула жінка, четверо людей постраждали.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
22 серпня військові рф здійснили черговий обстріл по місту Куп’янськ.
Внаслідок ворожого удару загинула 66-річна жінка. Постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес.
На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.