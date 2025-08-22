У чотирьох ліцеях на Харківщині будують захисні споруди

У Лозовій триває будівництво нових захисних споруд одразу в чотирьох ліцеях. Це дасть можливість проводити навчальний процес в офлайн та змішаному форматі навіть в умовах війни.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов за результатами робочої поїздки до Лозівського району.

«Два з цих проєктів реалізуються за фінансової підтримки Фонду Говарда Баффета. Дякую партнерам за вагомий внесок у безпеку та майбутнє наших дітей. Наша головна мета – забезпечити доступ якомога більшої кількості учнів області до якісної освіти, при цьому на першому місці завжди – безпека. Це завдання ми виконуємо відповідно до доручення Президента України», – сказав Синєгубов.

До кінця року планується завершення будівництва 38 підземних шкіл. Уже з 1 вересня 256 закладів освіти області працюватимуть офлайн або у змішаному режимі. Це означає, що понад 50 тисяч дітей – чверть усіх школярів Харківщини – матимуть можливість навчатися за партами.

«Маємо чітку ціль: з 1 січня 2026 року повернути близько 100 тисяч дітей за парти у безпечні школи», – зазначив Синєгубов.

