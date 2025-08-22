П’ять атак окупантів відбили ЗСУ на Куп’янському напрямку з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.08.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі атак противника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до українських позицій у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони успішно відбили три атаки, ще два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, ще один бій наразі триває. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку українські військові відбили наступ противника поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів йшли вперед на позиції ЗСУ в районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та у бік Степанівки. Костянтинівка постраждала від удару ворожих КАБів.

На Покровському напрямку протягом дня противник 22 рази намагався просунутися до позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Білицьке, Сухий Яр, Чунишине, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка та Дачне.

