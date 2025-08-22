Для повернення до служби після СЗЧ без наслідків залишився тиждень: алгоритм дій

Державне бюро розслідувань розмістило на своєму сайті алгоритм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину чи місце служби або вчинили дезертирство.

Про це повідомляє ДБР.

Нагадаємо, що Верховна Рада України продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року.

Це означає, що у військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності.

Для відновлення на службі необхідно подати рапорт, у тому числі через застосунок Армія+. Командир має протягом 72 годин поновити бійця. Військовому поновлюються усі виплати та пільги.

ДБР закликає кожного військовослужбовця скористатися цією можливістю.

