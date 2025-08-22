Пішов з дому та вирушив до Києва: у Харкові поліція розшукала підлітка

У Харкові поліцейські розшукали підлітка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Працівники ювенальної превенції спільно з оперативниками кримінальної поліції Харківського РУП № 1 встановили місцеперебування 15-річного хлопця, який 3 серпня пішов з дому та вирушив до міста Київ.

Завдяки скоординованим діям поліцейських його розшукали та повернули додому.

З хлопцем та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду з метою недопущення подібних випадків надалі.

Поліція звертається до батьків: приділяйте більше уваги дозвіллю та інтересам дітей, підтримуйте постійний діалог і контролюйте коло їхнього спілкування. У разі зникнення дитини невідкладно телефонуйте на лінію 102.

Агентство Телевидения Новости