Пішов з дому та вирушив до Києва: у Харкові поліція розшукала підлітка
У Харкові поліцейські розшукали підлітка.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Працівники ювенальної превенції спільно з оперативниками кримінальної поліції Харківського РУП № 1 встановили місцеперебування 15-річного хлопця, який 3 серпня пішов з дому та вирушив до міста Київ.
Завдяки скоординованим діям поліцейських його розшукали та повернули додому.
З хлопцем та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду з метою недопущення подібних випадків надалі.
Поліція звертається до батьків: приділяйте більше уваги дозвіллю та інтересам дітей, підтримуйте постійний діалог і контролюйте коло їхнього спілкування. У разі зникнення дитини невідкладно телефонуйте на лінію 102.