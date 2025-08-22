У Харкові до Дня міста відкрили пам’ятник «50-й паралелі» біля ХПІ

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відкрили пам’ятник «50-й паралелі». Подію приурочили до Дня міста Харкова та 140-річчя університету.

Про це повідомила пресслужба ХПІ.

«Архітектурна споруда являє собою стелу, на якій «крутиться» земна куля, з боків якої – кольорові фото корпусів ХПІ на склі. Пам’ятник, вагою близько трьох тонн, виконаний із цілісного масиву каменю лабрадориту й встановлений біля Електрокорпусу НТУ «ХПІ», де саме проходить 50-та паралель північної широти», – йдеться в повідомленні.

Пам’ятник символізує міжнародні зв’язки ХПІ, який має понад 200 угод з іноземними партнерами, 16 програм подвійних дипломів і десятки спільних проєктів із провідними університетами Європи.

«Цей невеличкий майданчик біля нашого славетного Електрокорпусу став символічним місцем, яке об’єднує Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» з містами України, Канади, Великої Британії, Франції, Бельгії, Німеччини, Чехії, Польщі, Казахстану та багатьма іншими країнами світу. Ми пишаємося великою кількістю міжнародних угод – понад 200 – які дають змогу нашому університету ефективно співпрацювати на світовому рівні», – зазначив ректор Євген Сокол.

Агентство Телевидения Новости