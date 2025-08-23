Двоє загиблих, четверо постраждалих: поліція фіксує наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби окупанти били по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів.

Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.

У місті Куп’янськ через ворожі атаки дві людини загинули, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес.

На території Дергачівської громади внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Через атаки Чугуївського району відбулось займання автівки на території Старосалтівської територіальної громади. В Ізюмському та Купʼянському районах через влучання БпЛА зазнав руйнувань приватний будинок та господарські приміщення.

22 серпня поліцейські здійснили 18 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 15 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

Агентство Телевидения Новости