Слобожанські нацгвардійці показали, як нищать ворога на Харківщині

Слобожанські «Скіфи» пропонують добірку результатів роботи розрахунків БПЛА на Дворічанському напрямку.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

На першому фрагменті відео слобожанський FPV-дрон ліквідує окупанта.

У другому епізоді аеророзвідка 5 Слобожанської бригади «Скіф» виявила схованку ворога для накопичення особового складу.

«Позицію спалено, ворог зазнав тяжких втрат», – зазначають військові.

У третьому фрагменті аеророзвідка «Скіфів» виявила спробу штурму посадки ворожим окупантом.

«Штурм зупинено ударним дроном, штурмовик більше не рухається», – резюмують гвардійці.

