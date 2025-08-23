Слобожанські нацгвардійці показали, як нищать ворога на Харківщині
Слобожанські «Скіфи» пропонують добірку результатів роботи розрахунків БПЛА на Дворічанському напрямку.
Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.
На першому фрагменті відео слобожанський FPV-дрон ліквідує окупанта.
У другому епізоді аеророзвідка 5 Слобожанської бригади «Скіф» виявила схованку ворога для накопичення особового складу.
«Позицію спалено, ворог зазнав тяжких втрат», – зазначають військові.
У третьому фрагменті аеророзвідка «Скіфів» виявила спробу штурму посадки ворожим окупантом.
«Штурм зупинено ударним дроном, штурмовик більше не рухається», – резюмують гвардійці.