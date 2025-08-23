Сегодня 13:56
Просмотров: 93
Окупанти обстріляли Слатине на Харківщині: в одному з будинків спалахнула пожежа
Близько 13:00 армія рф вдарила з РСЗВ по Слатиному.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Маємо 4 «прильоти» по щільній житловій забудові, унаслідок яких пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, а також газогін та лінію електропередачі», – зазначив Задоренко.
В одному з будинків у результаті прямого влучання спалахнула пожежа.
Фахівці екстрених служб вже працюють на місці події. Інформація про постраждалих на теперішній час не надходила.