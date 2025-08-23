Другое
Сегодня 13:56
Просмотров: 93

Окупанти обстріляли Слатине на Харківщині: в одному з будинків спалахнула пожежа

Близько 13:00 армія рф вдарила з РСЗВ по Слатиному.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Маємо 4 «прильоти» по щільній житловій забудові, унаслідок яких пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, а також газогін та лінію електропередачі», – зазначив Задоренко.

В одному з будинків у результаті прямого влучання спалахнула пожежа.

Фахівці екстрених служб вже працюють на місці події. Інформація про постраждалих на теперішній час не надходила.

Агентство Телевидения Новости

