На Харківщині вирує лісова пожежа неподалік села Діброва

На Ізюмщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

22 серпня о 15:10 сталася пожежа на території Артемівського лісництва ДП «Ліси України» неподалік села Діброва Оскільської громади Ізюмського району. Наразі площа лісової пожежі складає 102 га. Горить хвойна підстилка. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію.

О 12:08 23 серпня пожежу локалізовано.

До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, лісгоспу, пожежні модулі. Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Загалом від ДСНС залучено 66 рятувальників та 21 одиниця техніки, від лісгоспу: 14 працівників та 9 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости