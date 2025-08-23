Другое
Сегодня 16:04
Поліцейський з Харкова виборов два «золота» на Всесвітніх іграх-2025

Поліцейський з Харкова виборов два «золота» на Всесвітніх іграх-2025

У Харкові відзначили поліцейського Владислава Руднєва, який прославив Україну на міжнародній спортивній арені.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Поліцейський Харківського районного управління поліції № 2 виборов золоті медалі на Всесвітніх іграх-2025, що проходили у Китаї.

У змаганнях із бойового самбо він здобув перемогу в індивідуальному турнірі, де у фіналі впевнено переміг представника росії, а також у складі збірної команди виборов «золото» у командних змаганнях.

З нагоди державних свят – Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України – начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар вручив Владиславу Руднєву наручний годинник і спеціальне звання майор поліції, присвоєне достроково в порядку заохочення. 

«Досягнення Владислава – це гордість не лише для поліції Харківщини, а й для всієї України. Його перемоги на спортивній арені ще раз доводять, що українці сильні, незламні та здатні перемагати в усьому. Бажаю Владиславу нових здобутків, міцного здоров’я і подальших успіхів у службі та спорті», – підкреслив очільник поліції Харківщини.

