На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, який вчиняв насильство щодо співмешканки
Слідчі притягнули до відповідальності мешканця Дергачівської громади за скоєння домашнього насильства.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Попри застосування заходів адміністративного впливу до порушника, він продовжував вчиняти психологічне та фізичне насильство щодо співмешканки.
Слідчі ВП № 3 Харківського РУП № 3 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
Наразі 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчинені злочину.