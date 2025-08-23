На Харківщині у День Державного Прапора України у кареті «швидкої» народився малюк

Дівчинка з’явилася на світ дорогою з села Вишневе Богодухівського району до Харкова – просто в машині екстреної допомоги.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

О 6:50 прямо в кареті швидкої допомоги на світ з’явилася дівчинка.

За словами медиків, мама перебувала на 38 тижні вагітності, і пологи розпочалися дорогою до медичного закладу.

Завдяки злагодженим діям бригади №1701 у складі: парамедика Марини Юріївни Солохи та екстреного медичного техніка Віталія Андрійовича Шопа — маленька українка народилася здоровою та міцною.

«Зріст дитини – 50 см, вага – 3200 г. За шкалою Апгар – 8 балів», – розказали медики.

Після надання необхідної допомоги малеча з мамою були передані фахівцям Обласного клінічного перинатального центру.

Агентство Телевидения Новости