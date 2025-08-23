Зіткнення позашляховика, тролейбуса та маршрутки у харкові: восьмеро постраждалих
23 серпня на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські.
Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Всі обставини автопригоди встановлюються.