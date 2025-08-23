Другое
Два золота України у другий день фіналів чемпіонату світу з веслування

Українська веслувальниця Людмила Лузан стала чемпіонкою світу 2025 року у своїй коронній дисципліні – веслуванні на каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

У каное-двійці Людмила Лузан та Ірина Федорів вдруге стали чемпіонками світу, додавши до вчорашнього золота на 500 м ще й золото на дистанції 200 м.

Підсумкові результати:

Людмила Лузан/Ірина Федорів (Україна) – 41,87Юлія Трушкіна/Інна Нєдєлкіна (нейтральні атлети) – 42,59Одрі Харпер/Андріа Гізіла – 42,78

