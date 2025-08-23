Водій, який влаштував масштабну ДТП із постраждалими у Харкові, перебував у нетверезому стані, – поліція

У Харкові поліція затримала 46-річного водія позашляховика Toyota Land Cruiser Prado, який у нетверезому стані врізався в автобус та тролейбус на проспекті Героїв Харкова 23 серпня. Внаслідок ДТП постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що водій Toyota не дотримався безпечної швидкості руху та врізався в автобус, який рухався попереду. Після зіткнення з автобусом автомобіль відкинуло на тролейбус.

«Як з’ясувалося, керманич автівки перебував в нетверезому стані. Водій затриманий в порядку статті 208 КПК України», – повідомили правоохоронці.

Внаслідок аварії постраждали семеро пасажирів громадського транспорту – жінки 31, 40, 60, 61, 63 років, 40-річний чоловік та 16-річна дівчина. Також травмовані 46-річний водій і пасажирка автомобіля Toyota. Усі постраждалі були доставлені до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

