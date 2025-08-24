Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу
З 23 по 24 серпня росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни ракети, застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Постраждали дві жінки.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
У Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджені автомобілі медичної допомоги, багатоквартирні та приватні будинки. У селищі Ківшарівка постраждали дві місцеві жительки.
На територію Ізюмського району окупанти скинули керовану авіаційну бомбу. В результаті пошкоджено будинки та ангар на фермі, яка не працює.
На території Дергачівської громади внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автомобіль.
Через атаки БпЛА у селі Коротич загорівся склад цивільного підприємства. Пошкоджена сільськогосподарська техніка та автомобілі.