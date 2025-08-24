Другое
Сегодня 12:47
Просмотров: 86

У Харкові сталися дві ДТП з перекиданням: фото, відео

У Харкові сталися дві ДТП з перекиданням: фото, відео

Сьогодні, 24 серпня близько 7:15 у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Отакара Яроша не розминулися автомобілі Renault Kangoo та Volkswagen Touareg, який від удару перекинувся на дах.

Про ДТП повідомляють в соцмережі.

На місці аварії працювали медики та поліція. За попередніми даними, одному з учасників ДТП знадобилася меддопомога.

Ще одна аварія з перекиданням сталася на перехресті Мироносицька – Каразіна, де зіткнулися Porsche Cayenne та Hyundai Santa Fe.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

