У Харківській області на смерть збили велосипедиста: водій авто втік

23 серпня, близько 15:30 у місті Зміїв Харківської області внаслідок ДТП загинув велосипедист. Автівка, водій якої допустив наїзд на чоловіка, поїхала з місця аварії.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

«На автошляху Зміїв – Мерефа невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Після автопригоди керманич залишив місце ДТП», – розповіли в поліції.

Внаслідок аварії 77-річний велосипедист з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, де помер.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

