Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:14
Просмотров: 60

У Харківській області на смерть збили велосипедиста: водій авто втік

У Харківській області на смерть збили велосипедиста: водій авто втік

23 серпня, близько 15:30 у місті Зміїв Харківської області внаслідок ДТП загинув велосипедист. Автівка, водій якої допустив наїзд на чоловіка, поїхала з місця аварії.  

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

«На автошляху Зміїв – Мерефа невстановлений автомобіль збив велосипедиста. Після автопригоди керманич залишив місце ДТП», – розповіли в поліції.

Внаслідок аварії 77-річний велосипедист з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, де помер. 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 