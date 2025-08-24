Українську інсталяцію «Чорна хмара» на Burning Man знищила буря

На фестивалі Burning Man у пустелі Невада сильна буря знищила українську інсталяцію Black Cloud – 30-метрову конструкцію у формі чорної хмари. Її встановлення тривало всю ніч, а подивитися на об’єкт приїжджали відвідувачі з усіх куточків фестивалю.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на засновника проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

Монтаж інсталяції тривав усю ніч. Команді вдалося завершити всі важливі етапи: розміщення, кріплення строп до закручених у землю метрових анкерів, занесення всередину баласту, дрібний ремонт та надування.

За словами Дейнеги, люди їхали з усіх кутків пустелі подивитись на «один із найбільших і найдивніших обʼєктів».

«Це мав бути успіх не менший ніж у нашої тогорічної роботи – I’m Fine. Але потім був апокаліпсис», – йдеться в повідомленні.

Пізніше здійнявся сильний вітер.

«На папері й за розрахунками «Чорна хмара» мала витримати навіть таку бурю, але сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно», – розповів продюсер проєкту.

Він додав, що має намір зберегти проєкт і європейське турне, адже «вже є підтверджені локації і дати».

«Хмаринка була один день на Burning Man і точно була однією з тих робіт, яку згадуватимуть ще роками. Але вона мала простояти на 8 днів довше. І мені дуже прикро що я не зміг цього забезпечити», – йдеться в дописі Дейнеги.

Black Cloud: що воно таке

Інсталяцію Black Cloud вперше представили на Софійській площі в Києві 7 червня. Художник Олексій Сай розповідав, що проєкт символізує «загрози, які здаються далекими, доки не спалахнуть просто перед очима», і «людську схильність відкладати складні розмови й ховатися від поганих новин».

Дейнега своєю чергою зазначав, що ідея інсталяції зародилася ще восени 2024 року як реакція на «невидимі, але масштабні загрози, які насуваються на людство».

Фізично Black Cloud – це 30-метрова конструкція у формі чорної хмари, обшита 4 кілометрами тканини, всередині якої встановлена аудіосистема і стробоскопи.

Фестиваль Burning Man

Burning Man – це щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва в американському штаті Невада, у пустелі Блек-Рок. Не має єдино визначеної мети та більшою мірою створюється самими учасниками. Кульмінацією є спалення дерев’яної статуї людини.

У 2023 році Україна показала на фестивалі одразу дві інсталяції – меморіал загиблим українським військовим «Храм їжака» та «Український Фенікс». А у 2024 українці виклали фразу I’m Fine («Я в порядку») з прострелених дорожніх знаків та інших поверхонь, що були пошкоджені внаслідок російської агресії.

