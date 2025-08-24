Окупанти вдарили безпілотником по магазину на Харківщині: постраждав чоловік

24 серпня, близько 12:05, військові рф обстріляли селище Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Для удару окупанти застосували БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Пошкоджено фасад магазину, який не працював. Дістав вибухове поранення 39-річний чоловік. Постраждалого доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости