Сегодня 15:42
Окупанти вдарили безпілотником по магазину на Харківщині: постраждав чоловік

24 серпня, близько 12:05, військові рф обстріляли селище Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Для удару окупанти застосували БпЛА.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Пошкоджено фасад магазину, який не працював. Дістав вибухове поранення 39-річний чоловік. Постраждалого доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

