Сегодня 15:42
Просмотров: 73
Окупанти вдарили безпілотником по магазину на Харківщині: постраждав чоловік
24 серпня, близько 12:05, військові рф обстріляли селище Старий Салтів Чугуївського району Харківської області. Для удару окупанти застосували БпЛА.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Пошкоджено фасад магазину, який не працював. Дістав вибухове поранення 39-річний чоловік. Постраждалого доставили до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.