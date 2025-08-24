Другое
Перейти к списку новостей
24.08.2025 21:23
Просмотров: 86

На Харківщині російський безпілотник зруйнував будинок: постраждали дві жінки

На Харківщині російський безпілотник зруйнував будинок: постраждали дві жінки

Сьогодні, 24 серпня, у Харківській області російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу. Двом жінкам, які постраждали внаслідок удару, допомогли рятувальники.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Окупанти вдарили БпЛА по селу Підсереднє Куп’янського району Харківської області. Влучання прийшлось у житловий будинок барачного типу. Внаслідок вибуху в будинку виникла пожежа площею 260 кв. м. Згодом вогонь охопив ще й сусідню господарчу споруду площею 50 кв. м.

Дві мешканки будинку дістали гостру реакцію на стрес. Медики ДСНС, які разом з вогнеборцями прибули на місце події, надали постраждалим першу медичну допомогу. Від госпіталізації жінки відмовились.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалось 11 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 