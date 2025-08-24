На Харківщині російський безпілотник зруйнував будинок: постраждали дві жінки

Сьогодні, 24 серпня, у Харківській області російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок, спричинивши масштабну пожежу. Двом жінкам, які постраждали внаслідок удару, допомогли рятувальники.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Окупанти вдарили БпЛА по селу Підсереднє Куп’янського району Харківської області. Влучання прийшлось у житловий будинок барачного типу. Внаслідок вибуху в будинку виникла пожежа площею 260 кв. м. Згодом вогонь охопив ще й сусідню господарчу споруду площею 50 кв. м.

Дві мешканки будинку дістали гостру реакцію на стрес. Медики ДСНС, які разом з вогнеборцями прибули на місце події, надали постраждалим першу медичну допомогу. Від госпіталізації жінки відмовились.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалось 11 рятувальників та чотири одиниці техніки ДСНС.

